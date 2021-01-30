В Иране начинается торжественная декада Фаджр

День возвращения имама Хомейни в Иран из ссылки (1 февраля 1979 года) знаменует собой начало десяти дней рассвета (Фаджра) в ходе событий, которые закончились победой Исламской Революции 11 февраля 1979 года.

Замглавы координационного совета Организации исламской пропаганды Ирана Носратолла Лотфи заявил, что в первый день декады Фаджр пройдут свыше 42 тыс. мероприятий по всему Ирану.

По случаю благословенной и исторической годовщины возвращения основоположника ИРИ Имама Хомейни в страну и в честь 42-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года 1 февраля в Тегеране пройдет парад мотоциклистов.

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия торжественные мероприятия по случаю 42-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.