Верховный лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни

Верховный Лидер Исламской революции в субботу присутствовал в Мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции. Сегодня в Иране началась торжественная декада Фаджр в преддверии 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.