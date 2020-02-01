Верховный Лидер Исламской революции в субботу присутствовал в Мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции. Сегодня в Иране началась торжественная декада Фаджр в преддверии 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.
-
Австралия отказала в выдаче виз собиравшимся на Кубок мира по гимнастике иранским спортсменам
Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Сборная Ирана по спортивной гимнастике может не поехать на Кубок…
-
Парад мотоциклистов ВС Ирана в Тегеране
Прошел парад мотоциклистов ВС Ирана в честь 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979…
-
Верховный лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни
Верховный Лидер Исламской революции в субботу присутствовал в Мавзолее покойного Имама Хомейни…
-
Мужская сборная Ирана по волейболу сохранила свою позицию в мировом рейтинге
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Сборная Ирана по волейболу занимает 8-е место согласно первому мировому…
-
Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики с самолета МАУ: Эслами
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики со сбытого самолета…
-
Представители армянской общины Тегерана почтили память Имама Хомейни
Тегеран, 1 февраля, ИРНА - Члены Совета Армянского Халифата в Тегеране, представители органов…
-
Коронавирус привел к отмене товарищеских матчей женских сборных по мини-футболу России, Китая и Ирана
Тегеран, 1 февраля, ИРНА - Дружеские матчи между женскими молодежными сборными по мини-футболу…
-
Установлена последняя газовая платформа 14-й фазы Южного Парса
Тегеран, 1 февраля, ИРНА - Последняя газовая платформа проекта развития 14-й фазы Южного Парса…
-
Новый платежный механизм гарантирует продажу медикаментов Ирану: Швейцария
Лондон, 1 февраля, ИРНА - Глава госсекретариата Швейцарии по двусторонним экономическим вопросам…
-
Мужская сборная Ирана по волейболу узнала соперников на Олимпиаде-2020
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Объявлены соперники мужской сборной Ирана по волейболу на летних…
Your Comment