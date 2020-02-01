1 февр. 2020 г., 15:30
Journalist ID: 2390
News Code: 83655896
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Верховный лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни

Верховный Лидер Исламской революции в субботу присутствовал в Мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции. Сегодня в Иране началась торжественная декада Фаджр в преддверии 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.

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