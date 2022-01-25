В Тегеране пройдут митинги по случаю годовщины победи Исламской революции

Указав на ситуацию с коронавирусом в стране, он отметил, что митинги по случаю годовщины победи Исламской революции в этом году пройдут наряду с пятничным намазом.
В прошлом году церемония прошла на автомобилях, мотоциклах и велосипедах из-за пандемии коронавирусом в Тегеране и других городах. Участники марша украсили свои автомобили и транспортные средства революционными лозунгами, изображениями Имама Хомейни. Но в этом году благодаря улучшению ситуации и распространенной вакцинации митинги по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции пройдут по всей стране.
Тегеран, 25 января, ИРНА – Митинги по случаю годовщины победи Исламской революции в этом году пройдут в столице Ирана. Об этом сообщил глава координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Мохсен Махмуди во вторник.
Указав на ситуацию с коронавирусом в стране, он отметил, что митинги по случаю годовщины победи Исламской революции в этом году пройдут наряду с пятничным намазом.
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