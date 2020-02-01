Сегодня отмечают первый день Дахе-Фаджра по всему Ирану

Помимо этого, колокола церквей, свисток поездов и кораблей звучали в момент прибытия Имама Хомейни и начала Дахе-Фаджра по всему Ирану.

Различные группы людей возобновили свой завет с основателем Исламской Республики Иран накануне Дахе-Фаджра, и в этот день состоялся парад мотоциклистов из аэропорта Мехрабад к мавзолею Имама Хомейни.

Более 450 журналистов, фотографов освещали эту церемонию в Тегеране.

Также в течение Дахе-Фаджра (1-12 февраля) по всему Ирану будут эксплуатированы тысячи проектов и планов экономического развития.

Организация культурных и спортивных соревнований, проведение ремесленных и туристических ярмарок являются одними из программ на Дахе-Фаджр.

Дахе-е фаджр обозначает годовщину памятных дней, связанных с Исламской революцией, начиная с прибытия аятоллы Хомейни из Франции в Иран (1 февраля), заканчивая победой революции 11 февраля.

В первый день февраля аятолла Хомейни вернулся в Тегеран после того, как он был выслан во Францию Мухаммадом Резой Пехлеви. Несколько миллионов человек приехали в международный аэропорт Мехрабад, чтобы поприветствовать аятолла Хомейни. После Хомейни провел лекцию на крупнейшем кладбище Бехеште-Захра, расположенном в 6 км от Тегерана. Хомейни назвал правительство Шапура Бахтияра «нелегитимным» и призывал к свержению монархии.

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