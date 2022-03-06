6 мар. 2022 г., 14:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84673190
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Верховный лидер посадил два саженца по случаю Национального дня посадки деревьев

В воскресенье, Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи посадил два саженца во дворе своего офиса по случаю Дня посадки деревьев и Недели природных ресурсов.

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