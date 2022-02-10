Верховный лидер помиловал или сократил сроки 3388 осужденных

Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Переговоры в Вене по отмене санкций в отношении Ирана и восстановлению иранской ядерной сделки вступили в финальную стадию. Достижение соглашения связано с политическим решением Белого дома, а делегация США в Вене более активно принимает участие в переговорах.