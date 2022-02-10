10 февр. 2022 г., 21:05
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News Code: 84646829
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Верховный лидер помиловал или сократил сроки 3388 осужденных

Верховный лидер помиловал или сократил сроки 3388 осужденных

Тегеран, 10 февраля — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи помиловал или сократил сроки заключения 3388 осужденных по случаю 43-ой годовщины победы исламской революции в Иране.

"Верховный лидер исламской революции в рамках статьи 110 конституции Ирана дал согласие на предложение главы судебной власти Ирана Голама Хосейна Мохсени-Эжеи о помиловании или сокращении наказаний заключенным по случаю 43-ой годовщины победы исламской революции в Иране" говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте иранского лидера.

Согласно статье 110 конституции Исламской Республики Иран верховный лидер страны имеет право помиловать или смягчать наказание осужденных по рекомендации главы судебной власти.

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