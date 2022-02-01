Лидер выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Голпайгани

"Я с сожалением получил новость о кончине великого факиха, проницательного высшего муджтахида его светлости аятоллы Сафи Голпайгани. Он был опорой Кумской научной духовной академии, был выдающейся научной личностью, выдающимся богословом на практике с громадным опытом в Академии", говорится в послании лидера.

"Аятолла Сафи Гольпайгани в период революции был доверенным лицом его светлости Имама Хомейни, и после этого он всегда заботливо относился к вопросам революции и страны. Он не раз давал мне свои советы. Я выражаю соболезнование его почтенной семье и великим высшим муджтахидам", отмечается в послании.

Высокопоставленный иранский священнослужитель великий аятолла Лотфолла Сафи Голпайгани умер на 103-м году жизни. Минувшей ночью у религиозного деятеля остановилось сердце.

Сафи Голпайгани родился в 1919 году в Голпайгане. Ценные знания он получил в семинариях Кума у великого аятоллы Боруджерди, где впоследствии стал проживать и преподавать сам.

Он написал несколько значимых книг по шиитской юриспруденции и оставил после себя ценное наследие в виде научных и практических работ.