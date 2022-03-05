МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана выступили с совместным заявлением

Вице-президент Исламской Республики Иран и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали следующее совместное заявление для разъяснения вопросов, упомянутых в GOV. /2021/52 от 17 ноября 2021 года.

ОАЭИ и МАГАТЭ договорились с целью решения вопросов продолжить сотрудничество, как указано в совместном заявлении от 26 августа 2020 г., ускорить и укрепить сотрудничество и диалог между ними.

В этом контексте ОАЭИ и МАГАТЭ договорились о следующем:

1. ОАЭИ предоставит МАГАТЭ письменные пояснения по вопросам, поднятым МАГАТЭ по вопросам, касающимся трех мест, на которые Иран не указал, вместе с соответствующими подтверждающими документами до 20 марта 2022 г.

2. В течение двух недель после получения письменных пояснений ОАЭИ и соответствующих подтверждающих документов, МАГАТЭ рассмотрит эту информацию и направит в ОАЭИ любые вопросы по полученной информации.

3. В течение одной недели после того, как МАГАТЭ представит ОАЭИ любые вопросы по такой информации, МАГАТЭ и ОАЭИ будут встречаться в Тегеране для решения этих вопросов. По каждому месту будут проводиться отдельные встречи.

4. По завершении процедур, изложенных в статьях 1–3 выше, и после соответствующей оценки со стороны МАГАТЭ Генеральный директор постарается доложить о своем заключении до проведения заседания Совета управляющих в июне 2022 года.