Иран: не все члены ООН имели возможность участвовать в разработке резолюции по действиям России на Украине

Выступая на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины, постпред Ирана заявил, что Исламская Республика с глубокой обеспокоенностью следит за продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной.

Он отметил, что Исламская Республика Иран заявила о своей принципиальной позиции в отношении необходимости мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом. "Мы подчеркиваем, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны полностью соблюдаться, а безопасность и защита всех гражданских лиц должны быть гарантированы", добавил дипломат.

В среду генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла в среду резолюцию с осуждением операции России на Украине.

За проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались – 35, в том числе Иран. Против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.