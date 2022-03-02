Тегеран прокомментировал назначение Спецдокладчика ООН по правам человека по Ирану

На встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет в кулуарах 49-й Конференции ООН по правам человека в Женеве Казем Гариб-Абади заявил, что назначенный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека по Ирану, подготавливая нереальные доклады, практически превратился в политическое инструмент, который выходит за рамки всех установленных правил докладчиков ООН по правам человека и вступает в области, которые противоречат его определенным обязанностям.

Он подчеркнул, что усилия Ирана повысить уровень соблюдения прав человека основано на Конституции Исламской Республики Иран и правилах исламской юриспруденции.

По его словам, новое иранское правительство и судебная власть предприняли определенные практические шаги, которые весьма ощутимо в улучшении положения в области прав человека в стране.

Гарибабади сказал, что Универсальный периодический обзор – лучший способ улучшить уровень соблюдения прав человека в странах.

Гариб-Абади добавил, что Универсальный периодический обзор (УПО) – лучший способ улучшить уровень соблюдения прав человека в странах. "Универсальный периодический обзор (УПО) — это уникальный процесс, который включает обзор ситуации с правами человека во всех государствах-членах ООН", указал он.