2 мар. 2022 г., 10:31
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Тегеран прокомментировал назначение Спецдокладчика ООН по правам человека по Ирану

Тегеран прокомментировал назначение Спецдокладчика ООН по правам человека по Ирану

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека по Ирану назначен в политических целях. Об этом заявил замглавы судебной власти по международным делам и генеральный секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гариб-Абади.

На встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет в кулуарах 49-й Конференции ООН по правам человека в Женеве Казем Гариб-Абади заявил, что назначенный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека по Ирану, подготавливая нереальные доклады, практически превратился в политическое инструмент, который выходит за рамки всех установленных правил докладчиков ООН по правам человека и вступает в области, которые противоречат его определенным обязанностям.

Он подчеркнул, что усилия Ирана повысить уровень соблюдения прав человека основано на Конституции Исламской Республики Иран и правилах исламской юриспруденции.

По его словам, новое иранское правительство и судебная власть предприняли определенные практические шаги, которые весьма ощутимо в улучшении положения в области прав человека в стране.

Гарибабади сказал, что Универсальный периодический обзор – лучший способ улучшить уровень соблюдения прав человека в странах.

Гариб-Абади добавил, что Универсальный периодический обзор (УПО)  – лучший способ улучшить уровень соблюдения прав человека в странах. "Универсальный периодический обзор (УПО) — это уникальный процесс, который включает обзор ситуации с правами человека во всех государствах-членах ООН", указал он.

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