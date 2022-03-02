2 мар. 2022 г., 15:36
Journalist ID: 2177
News Code: 84668518
0 Persons

Иран выразил протест в СБ в связи с заявлениями американского сентора

Иран выразил протест в СБ в связи с заявлениями американского сентора

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН в письме к Совету Безопасности выразило протест против ненавистнических высказываний американского сенатора Линдси Грэма, предупредив об авантюре израильского режима и ее последствиях для мира и безопасности в регионе.

14 февраля во время визита на оккупированные палестинские территории сенатор Линдси Грэм упомянула об убийстве иранского ученого-ядерщика в конце 2020 г. и призвала к дальнейшим террористическим актам против иранских ученых.

"Разжигание ненависти, которое дает зеленый свет израильскому режиму для совершения новых террористических актов против иранских ученых-ядерщиков, является явным нарушением международных обязательств США, в частности тех, которые вытекают из резолюций ООН, запрещающих странам подстрекать к террористическим актам и настоятельно призывающих их воздерживаться от любой поддержки террористической деятельности", говорится в письме иранского постоянного представительство.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha