Иран выразил протест в СБ в связи с заявлениями американского сентора

14 февраля во время визита на оккупированные палестинские территории сенатор Линдси Грэм упомянула об убийстве иранского ученого-ядерщика в конце 2020 г. и призвала к дальнейшим террористическим актам против иранских ученых.

"Разжигание ненависти, которое дает зеленый свет израильскому режиму для совершения новых террористических актов против иранских ученых-ядерщиков, является явным нарушением международных обязательств США, в частности тех, которые вытекают из резолюций ООН, запрещающих странам подстрекать к террористическим актам и настоятельно призывающих их воздерживаться от любой поддержки террористической деятельности", говорится в письме иранского постоянного представительство.