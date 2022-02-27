27 февр. 2022 г., 20:40
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News Code: 84665477
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Раиси: Иран готов создать дипломатическую карту, чтобы помочь вернуть мир на Украину

Раиси: Иран готов создать дипломатическую карту, чтобы помочь вернуть мир на Украину

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что Исламская Республика Иран поддерживает любые дипломатические усилия, которые приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине, и готова разработать план любого вклада в восстановление мира.

«Исламская Республика Иран, исходя из основных принципов своей внешней политики, выступает против господства и поддерживает право на самоопределение всех наций», - заявил он.

«Исламская Республика Иран, понимая озабоченность безопасностью на протяжении десятилетий экспансионизма НАТО, подчеркивает необходимость сохранения территориальной целостности и национального суверенитета всех стран. Мы твердо убеждены в том, что дипломатия и искреннее соблюдение всеми сторонами международных обязательств является единственным прочным и справедливым выходом из сложившейся ситуации», - отметил он.

По его словам, «все стороны должны серьезно относиться к защите жизни и собственности граждан, а также к соблюдению международного права и гуманитарного права».

«Следуя предыдущим инструкциям, Министерству иностранных дел и другим ответственным ведомствам необходимо ускорить любые необходимые действия для защиты всех иранских граждан, особенно наших студентов на Украине», - заключил он.

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