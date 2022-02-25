25 февр. 2022 г., 22:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84662882
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Министр разведки: Кризис на Украине — пример провала усилий США по сохранению сверхдержавы

Министр разведки: Кризис на Украине — пример провала усилий США по сохранению сверхдержавы

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Украинский кризис — еще один пример неудачных усилий Запада под руководством США, — сказал минразведки Ирана Эсмаил Хатиб, подчеркнув, что политика США по сохранению своего имиджа сверхдержавы в мире всегда терпела неудачу.

«Соединенные Штаты и Запад пытаются возродить и построить новые альянсы, в основе которых лежит НАТО, — сказал он, однако мы видели, что Соединенные Штаты, несмотря на все свои расходы, с унижением и позором потерпели неудачу в Ираке, Афганистане и Сирии».

Хатиб подчеркнул, что целью членства Украины в НАТО является военная блокада России и Китая: «Если бы у НАТО была необходимая мощь, США могли бы проявить себя в Афганистане и Йемене, но мы фактически наблюдаем ослабление союзников по НАТО в Западной Азии».

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