«Соединенные Штаты и Запад пытаются возродить и построить новые альянсы, в основе которых лежит НАТО, — сказал он, однако мы видели, что Соединенные Штаты, несмотря на все свои расходы, с унижением и позором потерпели неудачу в Ираке, Афганистане и Сирии».

Хатиб подчеркнул, что целью членства Украины в НАТО является военная блокада России и Китая: «Если бы у НАТО была необходимая мощь, США могли бы проявить себя в Афганистане и Йемене, но мы фактически наблюдаем ослабление союзников по НАТО в Западной Азии».