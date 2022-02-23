23 февр. 2022 г., 16:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84660813
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Раиси: Исторические отношения между Ираном и Японией должны расширяться с помощью обеих сторон

Раиси: Исторические отношения между Ираном и Японией должны расширяться с помощью обеих сторон

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - В отдельных посланиях императору и премьер-министру Японии Президент Эбрахим Раиси поздравил с наступлением Национального дня страны и добавил, что исторические и дружеские отношения между Исламской Республикой Иран и Японией будут и далее расширяться с помощью и усилиями обеих сторон.

В отдельных посланиях императору Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кишиде Эбрахим Раиси поздравил с Национальным праздником Японии и заявил: «Дружественные и исторические отношения между Исламской Республикой Иран и Японией основаны на взаимном доверии и уважении».

В своем послании премьер-министру Японии Президент выразил надежду, что в свете его политики «мы увидим продолжение сотрудничества и увеличение консультаций между высокопоставленными лицами двух стран и дальнейшее расширение и укрепление отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес».

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