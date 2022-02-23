Второй день визита президента Раиси в Катар

Во вторник, на второй день пребывания в Катаре, президент Эбрахим Раиси принял участие в шестом заседании ФСЭГ, посвященном теме «Энергетическая безопасность в мире».
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