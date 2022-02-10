10 февр. 2022 г., 20:58
Journalist ID: 2177
News Code: 84646817
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Встреча Раиси с иностранными послами по случаю годовщины победы Исламской революции

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с иностранными послами, аккредитованными в Тегеране по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции

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