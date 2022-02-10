Встреча Раиси с иностранными послами по случаю годовщины победы Исламской революции

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с иностранными послами, аккредитованными в Тегеране по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции
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