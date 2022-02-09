Иран представил ракету «Хейбар-Шекан» с дальностью 1450 км

Церемония представления ракеты «Хейбар-Шекан» состоялась в присутствии начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери и командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Гаджизаде.

Церемония совпала с общенациональными торжествами по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

Новая стратегическая ракета большой дальности, работающая на твердом топливе, относится к третьему поколению ракет КСИР и уникальна с точки зрения веса и стрельбы.

Вес ракеты «Хейбар Шекан» уменьшен на треть по сравнению с аналогичными, а время ее пуска уменьшено в шесть раз.

Ракета «Хейбар-Шекан» также обладает высокой маневренностью перед противоракетными системами, а исключительная маневренность и скорость поражения целей на расстоянии до 1450 км являются одними из других возможностей этой новой стратегической ракеты большой дальности.

Эта отечественная система, от идеи до продукта, была разработана и построена специалистами ВВС КСИР.