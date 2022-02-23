В Катаре будет создан торговый центр Ирана, заявил Раиси

Раиси по прибытии в Тегеран заявил, что визит в Катар состоялся в рамках добрососедской дипломатии, чтобы улучшить взаимное доверие и сотрудничество с соседями и увеличение доли Ирана в региональной экономике.
«Мы на встрече с катарскими властями обсудили двусторонние, торговые, экономические, энергетические и культурные вопросы», отметил президент, добавив, что будут приняты меры по выполнению 14 соглашений, подписавшие в ходе поездки главы правительства в Катар.
Указав на свою встречу с бизнесменами в Катаре, Раиси подчеркнул, что катарские бизнесмены заинтересованы инвестировать в Иран.
По словам президента, снятие таможенных препятствий и лицензий бизнеса стоят на повестке дня двух стран.
Раиси также выразил надежду на итоги двусторонних встреч с лидерами стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в дальнейшем.
Президент Ирана в понедельник отправился в Катар с двухдневным визитом для участия в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Торговый центр Ирана в Катаре в ближайшем будущем будет основан, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, отметив, что стороны решили немедленно принять меры по устранению торговых, экономических и инвестиционных барьеров между двумя странами.
Раиси по прибытии в Тегеран заявил, что визит в Катар состоялся в рамках добрососедской дипломатии, чтобы улучшить взаимное доверие и сотрудничество с соседями и увеличение доли Ирана в региональной экономике.
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