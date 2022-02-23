В Катаре будет создан торговый центр Ирана, заявил Раиси

Раиси по прибытии в Тегеран заявил, что визит в Катар состоялся в рамках добрососедской дипломатии, чтобы улучшить взаимное доверие и сотрудничество с соседями и увеличение доли Ирана в региональной экономике.

«Мы на встрече с катарскими властями обсудили двусторонние, торговые, экономические, энергетические и культурные вопросы», отметил президент, добавив, что будут приняты меры по выполнению 14 соглашений, подписавшие в ходе поездки главы правительства в Катар.

Указав на свою встречу с бизнесменами в Катаре, Раиси подчеркнул, что катарские бизнесмены заинтересованы инвестировать в Иран.

По словам президента, снятие таможенных препятствий и лицензий бизнеса стоят на повестке дня двух стран.

Раиси также выразил надежду на итоги двусторонних встреч с лидерами стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в дальнейшем.

Президент Ирана в понедельник отправился в Катар с двухдневным визитом для участия в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).