Раиси: природный газ является энергией будущего

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник на VI саммите форума стран экспортеров газа, который проходит в Катаре.

"Я надеюсь, что благодаря этому форуму мы сможем достичь своих целей и сможем сохранить и поддержать ресурсы природного газа, которые относятся к числу данных нам от Бога дарований", сказал президент Раиси.

"Хотя у нас разные мнения на этом форуме, между странами-членами форума существует хорошая солидарность на будущее", сказал Раиси, добавив, что цель форума состоит в том, чтобы поддержать суверенные права стран-членов в области разведки и укрепления роль природного газа в энергетическом составе мирового потребления, а также устойчивое обеспечение спроса на природный газ в мире.

"Это топливо является важным фактором растущей тенденции электрификации в ближайшие десятилетия, в связи с этим мы, как производители, должны удовлетворить мировой спрос на природный газ", подчеркнул президент Ирана.

Раиси в понедельник, 21 февраля прибыл в Катаре с официальным визитом по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

В рамках двухдневного визита в Катар, президент Ирана провел встречу с эмиром Катара. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.