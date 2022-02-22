VI Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) открылся в Катаре

Лидеры и министры энергетики из Ирана, Алжира, Египта, Ливии, Нигерии, Катара, России, Венесуэлы, Тринидада и Тобаго и члены-наблюдатели, включая Азербайджан, Ирак, Малайзию, Норвегию, Перу и Объединенные Арабские Эмираты приняли участие в данном форуме.

На государства-члены вместе приходится 45% мировой торговли газом и 65% доказанных мировых запасов газа. Идея форума была озвучена в 2001 году в Тегеране.

VI Саммит лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходит в Дохе с 20 по 22 февраля. Он направлен на улучшение и укрепление совместного развития отрасли природного газа в интересах стран-производителей и потребителей.