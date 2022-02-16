16 февр. 2022 г., 13:20
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News Code: 84652651
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Раиси примет участие в саммите лидеров ФСЭГ

Раиси примет участие в саммите лидеров ФСЭГ

Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси на этой неделе посетит Катар с визитом. Об этом сообщил посол ИРИ в Катаре Хамидреза Дехгани в Twitter.

«Кроме двусторонних встреч, президент Раиси и сопровождающая его делегация также примет участие в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В конце этой недели в Катаре состоится саммит лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Члены ФСЭГ контролируют 44% мировой добычи газа, 67% запасов газа, 66% торговли СПГ и 64% трубопроводной транспортировки.

Алжир, Боливия, Египет, Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла являются ключевыми участниками форума, а Азербайджан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и ОАЭ имеют статус наблюдателей.

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