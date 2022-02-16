Раиси примет участие в саммите лидеров ФСЭГ

«Кроме двусторонних встреч, президент Раиси и сопровождающая его делегация также примет участие в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В конце этой недели в Катаре состоится саммит лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Члены ФСЭГ контролируют 44% мировой добычи газа, 67% запасов газа, 66% торговли СПГ и 64% трубопроводной транспортировки.

Алжир, Боливия, Египет, Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла являются ключевыми участниками форума, а Азербайджан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и ОАЭ имеют статус наблюдателей.