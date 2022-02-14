14 февр. 2022 г., 22:11
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News Code: 84651496
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Президент Ирана посетит Катар

Президент Ирана посетит Катар

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси посетить Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Катаре.

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) пройдет в ближайшее дни в Катаре.

Напомним, что 27 января, в ходе встречи с Раиси заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал президенту Ирана официальное приглашение эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани посетить Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.

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