Посол: финские компании заинтересованы инвестировать в порт Чабахар

Посол Финляндии в Иране в ходе визита в порт Чабахар провел переговоры с главой организации свободной зоны Чабахар Насроллой Эбрахими.

Стратегическое расположение Чабахара и расположение порта на коридорах Север-Юг и Восток-Запад, а также доступ Чабахара к Центральной Азии и его важность для стран были одной из причин, по которым мы решили посетить Чабахар и познакомиться с его возможностями", сказал посол.

"Финские компании стремятся инвестировать в Чабахар, особенно в поставку портового оборудования, услуг по опреснению воды и другого энергетического оборудования, и мы надеемся, что финские инвесторы и торговцы смогут предпринять необходимые шаги для присутствия в Чабахаре", добавил он.