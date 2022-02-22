22 февр. 2022 г., 20:14
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News Code: 84659690
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Посол: финские компании заинтересованы инвестировать в порт Чабахар

Посол: финские компании заинтересованы инвестировать в порт Чабахар

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Финские компании заинтересованы инвестировать в порт Чабахар на юго-востоке Ирана. Об этом заявил во вторник посол Финляндии в Тегеране Кари Кахилуото.

Посол Финляндии в Иране в ходе визита в порт Чабахар провел переговоры с главой организации свободной зоны Чабахар Насроллой Эбрахими.

Стратегическое расположение Чабахара и расположение порта на коридорах Север-Юг и Восток-Запад, а также доступ Чабахара к Центральной Азии и его важность для стран были одной из причин, по которым мы решили посетить Чабахар и познакомиться с его возможностями", сказал посол.

"Финские компании стремятся инвестировать в Чабахар, особенно в поставку портового оборудования, услуг по опреснению воды и другого энергетического оборудования, и мы надеемся, что финские инвесторы и торговцы смогут предпринять необходимые шаги для присутствия в Чабахаре", добавил он.

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