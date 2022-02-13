Чабахар готовится к запуску исследовательского спутника

«Создание этого сайта укрепит отношения между Ираном и целевыми странами, включая Китай и Индию, в области получения выгод от космической науки, и мы считаем, что свободная зона Чабахар, помимо того, что станет сталелитейным и нефтехимическим центром страны в не слишком далекое будущее, имеет эту способность, чтобы быть готовым к запуску исследовательских, измерительных и исследовательских спутников», - заявил он.