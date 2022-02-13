Чабахар готовится к запуску исследовательского спутника

«Создание этого сайта укрепит отношения между Ираном и целевыми странами, включая Китай и Индию, в области получения выгод от космической науки, и мы считаем, что свободная зона Чабахар, помимо того, что станет сталелитейным и нефтехимическим центром страны в не слишком далекое будущее, имеет эту способность, чтобы быть готовым к запуску исследовательских, измерительных и исследовательских спутников», - заявил он.
Тегеран, 13 февраля, ИРНА - Глава Организации свободной зоны Чабахар Насролла Эбрахими, ссылаясь на важность стратегического положения Чабахара и тот факт, что он известен как единственный океанский порт в Иране, сказал, что все готово создать стартовую площадку для запуска исследовательских спутников из Чабахаа.
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