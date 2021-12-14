14 дек. 2021 г., 16:27
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News Code: 84577079
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Иран приветствует подход Узбекистана к использованию мощностей порта Чабахар

Иран приветствует подход Узбекистана к использованию мощностей порта Чабахар

Тегеран, 14 декабря. ИРНА — Исламская Республика Иран приветствует подход правительства Узбекистана к использованию возможностей Чабахара для развития своей торговли и инвестиций в порт Шахид Бехешти на юго-востоке Ирана.

Об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Али Акбар Сафаи Во второй трехсторонней встрече с участием Ирана, Индии и Узбекистана.

"Внешняя политика Исламской Республики Иран - это развитие всестороннего сотрудничества с соседними странами", сказал он.

"С присоединением Узбекистана к меморандуму Чабахар мы увидим сглаживание транзитного маршрута между Индией, Ираном и Узбекистаном в ближайшем будущем", сказал Сафаи.

Он добавил, что за последние несколько лет, с реализацией Меморандума Чабахар, портовый трафик в порту Шахид Бехешти значительно увеличились, и мы надеемся, что при полном сотрудничестве Индии, Ирана, Афганистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии увеличатся  морские перевозки через порт Чабахар.

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