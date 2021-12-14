Иран приветствует подход Узбекистана к использованию мощностей порта Чабахар

Об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Али Акбар Сафаи Во второй трехсторонней встрече с участием Ирана, Индии и Узбекистана.

"Внешняя политика Исламской Республики Иран - это развитие всестороннего сотрудничества с соседними странами", сказал он.

"С присоединением Узбекистана к меморандуму Чабахар мы увидим сглаживание транзитного маршрута между Индией, Ираном и Узбекистаном в ближайшем будущем", сказал Сафаи.

Он добавил, что за последние несколько лет, с реализацией Меморандума Чабахар, портовый трафик в порту Шахид Бехешти значительно увеличились, и мы надеемся, что при полном сотрудничестве Индии, Ирана, Афганистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии увеличатся морские перевозки через порт Чабахар.