Визит Амира Абдоллахияна в Оман и Катар направлен на укрепление политики соседства

Он во вторник утром отметил, что на встрече с министром иностранных дел и премьер-министром Омана обсудил двусторонние вопросы. "Совместная инвестиция в различные области, включая порт Чабахар, возобновление авиасообщения между Ираном и Оманом, события в Йемене, Афганистане и Палестине и переговоры по отмене санкций в Вене также были изучены на встрече с оманскими властями", добавил иранский министр.

Встреча с эмиром и министром иностранных дел Катара стоит на повестке дня Амир Абдоллахияна. Он назвал целью визита в Катар развитие двустороннего торгового сотрудничества и рассмотрение региональных и международных событий.

Министр иностранных дел Ирана в понедельник посетил Оман с визитом, где он встретился с министром иностранных дел, премьер-министром и заместителем султана Омана.