Иран назвал политически мотивированной резолюцию Европарламента о смертной казни в Иране

Об этом заявил в понедельник заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам Казем Гариб-Абади.

По его словам, резолюция охватывает искаженные и сфабрикованные вопросы, которые не отражают существующих реалий в Иране, но она была подготовлена в соответствии с политическими целями.

Указав на тот факт, что смертная казнь применяется в 55 странах мира, Гариб-Абади призвал Европейский парламент и европейские государства уважать законы других стран и культурное разнообразие в отношении прав человека.