18 февр. 2022 г., 21:14
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News Code: 84654578
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Иран назвал политически мотивированной резолюцию Европарламента о смертной казни в Иране

Иран назвал политически мотивированной резолюцию Европарламента о смертной казни в Иране

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Недавняя резолюция, принятая Европейским парламентом о приведении в исполнение смертных приговоров в Исламской Республике Иран, основана на политических целях и не отражает реальности.

Об этом заявил в понедельник заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам Казем Гариб-Абади.

По его словам, резолюция охватывает искаженные и сфабрикованные вопросы, которые не отражают существующих реалий в Иране, но она была подготовлена в соответствии с политическими целями.

Указав на тот факт, что смертная казнь применяется в 55 странах мира, Гариб-Абади призвал Европейский парламент и европейские государства уважать законы других стран и культурное разнообразие в отношении прав человека.

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