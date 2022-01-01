Гариб Абади расскритиковал международного сообщества за молчание по поводу убийства сил правопорядка Ирана

Раскритиковав избирательный и политизированный подход некоторых стран к борьбе с террористическими группировками и международными торговцами людьми, он призвал соответствующие страны и международные организации к ответственности за устранение факторов, нарушающих мир, стабильность и безопасность людей.

В письме в частности говорится о "мученической смерти около 40 сотрудников иранской полиции с 21 марта по 3 декабря 2021 года в борьбе с преступниками и вооруженными контрабандистами с применением разнообразного умного оружия и тяжелой техники".

"Исламская Республика Иран проводит принципиальную политику в области борьбы с торговлей наркотиками, людьми и товарами и является одной из самых успешных стран мира в этих областях", отметил Гариб Абади.