1 янв. 2022 г., 17:15
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News Code: 84598387
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Гариб Абади расскритиковал международного сообщества за молчание по поводу убийства сил правопорядка Ирана

Гариб Абади расскритиковал международного сообщества за молчание по поводу убийства сил правопорядка Ирана

Тегеран, 1 января. ИРНА — Замглавы судебной ветви власти ИРана по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади в письме Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелету подвергли критике молчание и бездействие международного сообщества в связи с убийством сил правопорядка Ирана, борющихся с торговцами людьми, террористами.

Раскритиковав избирательный и политизированный подход некоторых стран к борьбе с террористическими группировками и международными торговцами людьми, он призвал соответствующие страны и международные организации к ответственности за устранение факторов, нарушающих мир, стабильность и безопасность людей.

В письме в частности говорится о "мученической смерти около 40 сотрудников иранской полиции с 21 марта по 3 декабря 2021 года в борьбе с преступниками и вооруженными контрабандистами с применением разнообразного умного оружия и тяжелой техники".

"Исламская Республика Иран проводит принципиальную политику в области борьбы с торговлей наркотиками, людьми и товарами и является одной из самых успешных стран мира в этих областях", отметил Гариб Абади.

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