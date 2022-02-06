Иран: Багдад примет третий раунд переговоров по расследованию убийства генерала Сулеймани

Гариб Абади сказал, что третий раунд переговоров начнется во вторник (8 февраля 2022 г.) и продлится два дня в Багдаде, Ирак.

В ходе последней встречи высокопоставленные судебные делегации Ирана и Ирака рассмотрели вопросы по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани вместе с восемью другими соратниками.

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США по приказу бывшего прездиент США Дональда Трампа близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.