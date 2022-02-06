6 февр. 2022 г., 23:19
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Иран: Багдад примет третий раунд переговоров по расследованию убийства генерала Сулеймани

Иран: Багдад примет третий раунд переговоров по расследованию убийства генерала Сулеймани

Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади заявил в воскресенье, что в ближайшие дни в Багдаде пройдет третий раунд переговоров между совместным комитетом Исламской Республики Иран и Республики Ирак по расследованию убийства генерала Касема Сулеймани.

Гариб Абади сказал, что третий раунд переговоров начнется во вторник (8 февраля 2022 г.) и продлится два дня в Багдаде, Ирак.

В ходе последней встречи высокопоставленные судебные делегации Ирана и Ирака рассмотрели вопросы по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани вместе с восемью другими соратниками.

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США по приказу бывшего прездиент США Дональда Трампа близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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