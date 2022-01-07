Посол Йемена назвал Сулеймани главнокомандующим мучеником исламского мира

Об этом заявил посол Йемена в Тегеране Ибрагим ад-Дейлами на церемонии по случаю второй годовщины убийства генерала Сулеймани.

По его словам, мученическая смерть генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандес — это тяжелейшая утрата и глубокая скорбь.

"Услуги этих двух великих мучеников не ограничиваются Ираном и Ираком, но важны для исламской уммы и соответствуют борьбе ислама против глобальной неверности и лицемерия", подчеркнул посол.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.