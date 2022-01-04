Американский эксперт: мировая безопасность ослаблена убийством Сулеймани

В эксклюзивном интервью ИРНА во вторник Роберт Фантина сделал это заявление по случаю годовщины убийства Касема Сулеймани, тогдашнего командующего иранскими силами "Кудс".

«Это утверждение совершенно не соответствует действительности, - сказал он, отклоняя заявление официальных лиц США о том, что мир был «безопаснее после убийства». - Генерал Сулеймани продвигался, чтобы помочь своему правительству подготовиться к защите Ирана от любого вторжения США или Израиля».

«Мир также стал менее безопасным, потому что бывший президент США Дональд Трамп не был привлечен к ответственности за это международное преступление. Следовательно, если один мировой лидер может безнаказанно нарушить международное право, это может сделать любой другой лидер в мире, как это сделал Трамп», - отметил он.

По его словам, «убийство генерала Сулеймани только усилило враждебность к Соединенным Штатам и Израилю, поставив Соединенные Штаты в худшее положение, чем их политика на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты стремятся к гегемонии для себя в мире и для Израиля на Ближнем Востоке, но игнорируют тот факт, что убийства популярных военных чиновников не делают их убийц популярными среди людей».

Что касается ответственности стран или режима, причастных к убийству, Фантина сказал: «Говорят, что Трамп санкционировал это преступное деяние, но Соединенным Штатам нужна помощь других стран, и Израиль определенно причастен к этому преступлению».

Что касается убийства Сулеймани и его коллег Соединенными Штатами, Фантина заявил, что «Трамп пытался ослабить Иран с самого начала своего срока, назвав ядерную сделку «худшей сделкой в ​​истории» и, в конечном итоге, из этого вышел.

«Скорее всего, он считал Сулеймани руководителем Корпуса стражей исламской революции и в своей наивной и невежественной манере полагал, что уничтожит КСИР, убив генерала», - заключил он.