Иран: итоги переговоров в Южной Корее показывают серьезность Сеула в вопросе урегулирования отношений

Указав на встречу иранской делегации в Южной Корее, Хатибзаде сказал, что делегация экспертов Исламской Республики Иран, включающая экспертов в области нефти и банковского дела, провела переговоры с южнокорейскими компаниями и официальными лицами в Сеуле, чтобы изучить возможность перепродажи нефти и газового конденсата.

Он добавил, что визит, направленный на развитие сбалансированных отношений с Южной Кореей, состоялся после встречи заместителей министров иностранных дел двух стран в Вене.

"В переговорах с официальными лицами Южной Кореи иранская сторона делала упор на размораживание замороженных средств Ирана в Южной Корее", подчеркнул он.

Хатибзаде отметил, что результаты этой экспертной встречи можно рассматривать как испытание для рассмотрения серьезности и воли Южной Кореи для решения существующих проблем между двумя государствами и нормализации отношений, в том числе путем продажи нефти и газового конденсата Южной Корее и инвестирование южнокорейских компаний в экономические проекты Ирана.