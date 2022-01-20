Рёнхап: Сеул и Тегеран обсудили использование заблокированных иранских активов

Информационное агентство Южной Кореи процитировало правительственные источники, заявившие в четверг, что Южная Корея предложила использовать активы Ирана, замороженные из-за санкций США, чтобы помочь оплатить его членство в Организации Объединенных Наций и получить право голоса снова.

Как пишет Рёнхап, на прошлой неделе Организация Объединенных Наций сообщила Ирану, что Иран вместе с семью другими членами ООН может лишиться членства из-за своей задолженности в размере 18,4 млн долларов по Уставу ООН.

Иран имеет активы на сумму более 7 миллиардов долларов в двух южнокорейских банках, включая Korea Industrial Bank (IBK) и Worri Bank, которые были заморожены из-за санкций США.

Иран требует освобождения своих заблокированных активов, что является чувствительным вопросом в двусторонних отношениях между Ираном и Южной Кореей.

По сообщению Рёнхапа, официальные лица, осведомленные об ирано-корейских переговорах по этому вопросу, попросившие не называть их имен, заявили, что обе стороны стремятся использовать активы для решения проблемы задолженности Ирана перед Организацией Объединенных Наций.

Yonhap отмечает, что МИД Ирана подтвердил, что страна ищет «безопасный канал» для более быстрой выплаты членских взносов в ООН, и ведутся соответствующие переговоры.

Как сообщает ИРНА, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недавно объявил в письме председателю Генеральной Ассамблеи ООН, что Иран утратил право голоса из-за увеличения задолженности по членству в ООН.

В соответствии со статьей 19 Устава Организации Объединенных Наций право голоса государства-члена Организации Объединенных Наций приостанавливается, когда задолженность равна или превышает сумму, подлежащую выплате в течение двух лет.