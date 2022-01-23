Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН

Иранский дипломат сообщил о завершении погашения задолженности по взносам перед Организацией Объединённых Наций, отметив, что Иран восстановит свое право голоса в Генеральной Ассамблее в начале следующей недели.

Южная Корея погасила задолженность Ирана по взносам перед ООН в размере $18 млн. Выплата была проведена за счёт замороженных иранских активов в южнокорейских банках.

12 января Иран потерял право голоса в Генеральной Ассамблеи ООН из-за непогашенной задолженности по взносам. Размер задолженности Ирана по взносам составляет $64 млн, однако для восстановления права голоса необходимо выплатить $18 млн.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что незаконные санкции США мешают Ирану оплатить членские взносы в ООН, заявил Хатибзаде.