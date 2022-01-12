Южная Корея получила специальное разрешение на перевод компенсационных выплат иранскому инвестору

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило в среду, что Соединенные Штаты уполномочили правительство Южной Кореи выплатить прошлую компенсацию «религиозной группе» Ирана. В 2018 году Южная Корея была приговорена к выплате компенсации иранской стороне по иску, поданному этой инвестиционной группой.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 6 января выдало «специальное разрешение», позволяющее правительству Сеула инвестировать в неуспешное приобретение Daewoo Electronics Ираном в 2010 г выплатить компенсацию.

Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Южной Кореи встретился со специальным представителем США по Ирану Робертом Мали в кулуарах переговоров в Вене.

В 2018 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обязал правительство Южной Кореи выплатить около 73 млрд вон ($63 млн) семье Диани, но компенсация не была выплачена из-за санкций США.