Шамхани заявил об отсутствии слаженности в США для принятия политических решений

«Голоса из правительства США показывают, что в стране нет согласованности для принятия политических решений в направлении продвижения переговоров в Вене. Администрация США не может заплатить цену за свои внутренние разногласия, нарушая законные права иранского народа», написал он в Twitter.
Как сообщает агентство Reuters во вторник, группа сенаторов-республиканцев в составе 33 законодателей пригрозила администрации президента Джо Байдена срывом любой ядерной сделки с Ираном, если Конгрессу США не будет позволено предварительно с ней детально ознакомиться и проголосовать по каждому из ее пунктов.
Тегеран, 9 февраля, ИРНА- В США нет необходимой слаженности для принятия политических решений в Вене. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в среду.
«Голоса из правительства США показывают, что в стране нет согласованности для принятия политических решений в направлении продвижения переговоров в Вене. Администрация США не может заплатить цену за свои внутренние разногласия, нарушая законные права иранского народа», написал он в Twitter.
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