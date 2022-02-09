Шамхани заявил об отсутствии слаженности в США для принятия политических решений

«Голоса из правительства США показывают, что в стране нет согласованности для принятия политических решений в направлении продвижения переговоров в Вене. Администрация США не может заплатить цену за свои внутренние разногласия, нарушая законные права иранского народа», написал он в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters во вторник, группа сенаторов-республиканцев в составе 33 законодателей пригрозила администрации президента Джо Байдена срывом любой ядерной сделки с Ираном, если Конгрессу США не будет позволено предварительно с ней детально ознакомиться и проголосовать по каждому из ее пунктов.