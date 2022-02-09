9 февр. 2022 г., 13:18
Journalist ID: 2390
News Code: 84644954
0 Persons

Tags

Шамхани заявил об отсутствии слаженности в США для принятия политических решений

Шамхани заявил об отсутствии слаженности в США для принятия политических решений

Тегеран, 9 февраля, ИРНА- В США нет необходимой слаженности для принятия политических решений в Вене. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в среду.

«Голоса из правительства США показывают, что в стране нет согласованности для принятия политических решений в направлении продвижения переговоров в Вене. Администрация США не может заплатить цену за свои внутренние разногласия, нарушая законные права иранского народа», написал он в Twitter.
Как сообщает агентство Reuters во вторник, группа сенаторов-республиканцев в составе 33 законодателей пригрозила администрации президента Джо Байдена срывом любой ядерной сделки с Ираном, если Конгрессу США не будет позволено предварительно с ней детально ознакомиться и проголосовать по каждому из ее пунктов.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha