Глава МИД Ирана назвал недостаточными положительные сдвиги на переговорах

"После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются", — цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "диалог в настоящий момент достиг важного этапа".

"Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения, - сказал он. - Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы".

По его словам, к сожалению ядерное соглашение за последние годы не принесло экономчиечские интересы Ирану.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани также в субботу в ответ на снятие части санкций США против Ирана заявил, что шоу снятия санкций не считается конструктивным шагом.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.