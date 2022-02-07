Шамхани: Соглашение, в котором не снимается максимальное давление, не может быть основой хорошей сделки

«Повестка иранских переговорщиков по продолжению восьмого раунда переговоров четко определена», - написал адмирал Али Шамхани в Твиттере о продолжении венских переговоров в рамках восьмого раунда.

«Соглашение, при котором санкции, направленные на максимальное давление, не будут сняты, обусловит экономику страны и не может быть основой хорошей сделки», - отметил он.

Как сообщает ИРНА, переговоры между Ираном и группой «Большой пятерки» возобновятся в Вене с завтрашнего дня 8 февраля.

В последние дни переговорщики были заняты подготовкой соглашения и решением некоторых спорных вопросов. Подавляющее большинство делегаций признают, что переговоры продвигаются вперед, несмотря на сложность некоторых вопросов.