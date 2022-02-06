Евротройка приветствует ослабление некоторых санкций США против Ирана

Как сообщает корреспондент Foreign Policy в Twitter, переговорщики стран «евротройки» отметили, что этот шаг должен подготовить почву для возвращения к полному осуществлению ядерной сделки.

Великобритания, Франция и ФРГ также призвали Иран использовать данную возможность.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен подписал указ об отмене санкций в отношении гражданской атомной энергетики Ирана. В частности, 4 февраля были приостановлены санкции против иностранных компаний — европейских, китайских и российских — которым по условиям соглашения 2015 года разрешалось сотрудничать с Ираном в области «мирного атома». Санкции против сотрудничества с Ираном в атомной энергетике ввел в мае 2020 года Дональд Трамп, после того, как в 2018 году вывел США из соглашения.

Новое решение администрации позволит иностранным специалистам вернуться на атомную станцию в Бушере, на исследовательскую станцию в Тегеране и на завод тяжелой воды в Араке.

США возвращаются к этой части Венских соглашений в одностороннем порядке, пытаясь дать толчок предстоящему решающему раунду переговоров с Ираном.

«Снятие санкций [в гражданской энергетике] должно облегчить переговоры о взаимном возвращении к полному выполнению СВПД и проложить дорогу для выполнения Ираном его обязательств», — сказано в сообщении Госдепартамента, посланном в Конгресс США.

Таким образом, США отступили от тактики, которой руководствовались с начала переговоров с Ираном — не идти на уступки, пока Иран не продемонстрирует серьезность своих намерений.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян также в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил: "После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в ответ на снятие некоторых санкций США против Ирана в Twitter написал: "Реальная, эффективная и поддающаяся проверке экономическая выгода Ирана является необходимым условием для заключения соглашения. Шоу снятия санкций не считается конструктивным шагом".