Евротройка приветствует ослабление некоторых санкций США против Ирана

Как сообщает корреспондент Foreign Policy в Twitter, переговорщики стран «евротройки» отметили, что этот шаг должен подготовить почву для возвращения к полному осуществлению ядерной сделки.
Великобритания, Франция и ФРГ также призвали Иран использовать данную возможность.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен подписал указ об отмене санкций в отношении гражданской атомной энергетики Ирана. В частности, 4 февраля были приостановлены санкции против иностранных компаний — европейских, китайских и российских — которым по условиям соглашения 2015 года разрешалось сотрудничать с Ираном в области «мирного атома». Санкции против сотрудничества с Ираном в атомной энергетике ввел в мае 2020 года Дональд Трамп, после того, как в 2018 году вывел США из соглашения.
Новое решение администрации позволит иностранным специалистам вернуться на атомную станцию в Бушере, на исследовательскую станцию в Тегеране и на завод тяжелой воды в Араке.
США возвращаются к этой части Венских соглашений в одностороннем порядке, пытаясь дать толчок предстоящему решающему раунду переговоров с Ираном.
«Снятие санкций [в гражданской энергетике] должно облегчить переговоры о взаимном возвращении к полному выполнению СВПД и проложить дорогу для выполнения Ираном его обязательств», — сказано в сообщении Госдепартамента, посланном в Конгресс США.
Таким образом, США отступили от тактики, которой руководствовались с начала переговоров с Ираном — не идти на уступки, пока Иран не продемонстрирует серьезность своих намерений.
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян также в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил: "После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются".
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в ответ на снятие некоторых санкций США против Ирана в Twitter написал: "Реальная, эффективная и поддающаяся проверке экономическая выгода Ирана является необходимым условием для заключения соглашения. Шоу снятия санкций не считается конструктивным шагом".
Тегеран, 6 февраля, ИРНА – Страны «евротройки» - Великобритания, Франция и ФРГ – приветствовали снятие некоторых санкций США в отношении ядерной программы.
Как сообщает корреспондент Foreign Policy в Twitter, переговорщики стран «евротройки» отметили, что этот шаг должен подготовить почву для возвращения к полному осуществлению ядерной сделки.
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