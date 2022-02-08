Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году

По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества.

"Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян.

Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере.

"По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", - сказал российский посол.

Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.