20 янв. 2022 г., 19:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84620979
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Товарооборот между Ираном и Беларусью вырос на 30%

Товарооборот между Ираном и Беларусью вырос на 30%

Тегеран, 20 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри заявил, что впервые в прошлом году торговый баланс между двумя странами изменился в пользу Ирана, а в этом году товарооборот между двумя странами увеличился на 30%.

На встрече с губернатором Восточного Азербайджана в четверг Саид Яри отметил, что доля Ирана во внешней торговле Беларуси очень мала, добавив: «В прошлом году из общего объема внешней торговли Беларуси в 57 миллиардов долларов доля Ирана была всего 25 миллионов долларов».

Посол Ирана в Беларуси расценил развитие сотрудничества Восточного Азербайджана с этой страной как один из своих приоритетов и сказал: «Благодаря наличию общих мощностей в сферах промышленности и сельского хозяйства, в полной мере обеспечена почва для развития двусторонних отношений».

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