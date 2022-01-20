Товарооборот между Ираном и Беларусью вырос на 30%

На встрече с губернатором Восточного Азербайджана в четверг Саид Яри отметил, что доля Ирана во внешней торговле Беларуси очень мала, добавив: «В прошлом году из общего объема внешней торговли Беларуси в 57 миллиардов долларов доля Ирана была всего 25 миллионов долларов».

Посол Ирана в Беларуси расценил развитие сотрудничества Восточного Азербайджана с этой страной как один из своих приоритетов и сказал: «Благодаря наличию общих мощностей в сферах промышленности и сельского хозяйства, в полной мере обеспечена почва для развития двусторонних отношений».