Олимпийская команда Ирана вылетела в Китай

Из Ирана на Олимпийские игры вылетаем 3 спортсмена и 2 тренера. Иранские спортсмены примут участие в двух видах программы зимних Олимпийских игр — Горнолыжный спорт и Лыжные гонки.
В составе сборной Ирана по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2022 в Пекине вошли Атефе Ахмади и Хосейн Савешемшаки. тренером сборной Ирана является Хосейн Калхор.
Ранее из состава сборной Ирана по лыжным гонкам по причине заражения коронавирусом были выведены спортсмен Саттар Сейд и тренер Мостафа Мирхашеми, их заменили Даниал Савешемшаки и Моахммад Таги Шемшаки.
Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — 1 февраля иранская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Из Ирана на Олимпийские игры вылетаем 3 спортсмена и 2 тренера. Иранские спортсмены примут участие в двух видах программы зимних Олимпийских игр — Горнолыжный спорт и Лыжные гонки.
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