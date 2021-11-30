Иранские сноубордисты получили путевку на зимние Паралимпийские игры

Иранские парасноубордисты приняли участие в Кубке мира в Нидерландах. По итогам первого дня соревнований иранка Седиге Рузбех заняла пятое место в классе LL2 с результатом 52/77 и получила путевку на зимние Паралимпийские игры в Пекине.

Иранец Хосейн Сулгани, который тоже выступил в классе LL2 занял 6-е место с результатом 45/73. Ему тоже удалось завоевать путевку на зимние Паралимпийские игры 2022 года.

Чемпионат мира по сноуборду проходит в Ланграфе, Нидерланды, с участием 70 спортсменов и 24 спортсменок из 16 стран в классах LL2, UL и LL1.