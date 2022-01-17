17 янв. 2022 г., 14:34
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Иранский горнолыжник завоевал путевку на зимнюю Олимпиаду-2022

Иранский горнолыжник завоевал путевку на зимнюю Олимпиаду-2022

Тегеран, 17 января, ИРНА - Иранский горнолыжник Хоссейн Саве-Шемшаки завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Он стал обладателем квоты в дисциплине слалом «альпийские лыжи» в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях спортсмен по сумме очков в Иране.
Ранее, Атефе Ахмади в дисциплине слалом «альпийские лыжи» среди женщин и Саттар Сейд также завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022.
Саве-Шемшаки участвовал в нескольких гонках зимних Олимпийских игр, и в 2014 году также был флагманом сборной Ирана.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля в Пекине (Китай).

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