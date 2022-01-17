Иранский горнолыжник завоевал путевку на зимнюю Олимпиаду-2022

Он стал обладателем квоты в дисциплине слалом «альпийские лыжи» в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях спортсмен по сумме очков в Иране.

Ранее, Атефе Ахмади в дисциплине слалом «альпийские лыжи» среди женщин и Саттар Сейд также завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022.

Саве-Шемшаки участвовал в нескольких гонках зимних Олимпийских игр, и в 2014 году также был флагманом сборной Ирана.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля в Пекине (Китай).