Иранский горнолыжник завоевал путевку на зимнюю Олимпиаду-2022

Он стал обладателем квоты в дисциплине слалом «альпийские лыжи» в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях спортсмен по сумме очков в Иране.
Ранее, Атефе Ахмади в дисциплине слалом «альпийские лыжи» среди женщин и Саттар Сейд также завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022.
Саве-Шемшаки участвовал в нескольких гонках зимних Олимпийских игр, и в 2014 году также был флагманом сборной Ирана.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля в Пекине (Китай).
Тегеран, 17 января, ИРНА - Иранский горнолыжник Хоссейн Саве-Шемшаки завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Он стал обладателем квоты в дисциплине слалом «альпийские лыжи» в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях спортсмен по сумме очков в Иране.
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