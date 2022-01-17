4 иранских спортсмена примут участие в зимних Паралимпийских играх

Национальный паралимпийский комитет Ирана сообщил, что в зимних Паралимпийских играх 2022 года примут участие четыре иранскихспортсменв. Этот шаг будет сделан для поддержки лыжников и развития спорта среди инвалидов.

15 января глава иранской Федерации ветеранов и инвалидов Иса Савех Шемшаки заявил, что четыре квоты Ирана на участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года являются фиксированными.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года, на них будет разыграно 78 комплектов медалей в 6 видах. В Играх ожидается участие 736 атлетов приблизительно из 50 стран.