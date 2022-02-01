«Саядманеш» официально перешел в Английский клуб «Халл Сити»

Аллахьяр Саядманеш отныне будет играть за «Халл Сити» по арендному соглашению.

20 летний иранский форвард перешел в английский клуб «Халл Сити», который в сезоне 2021/22 будет выступать в Чемпионшипе, вторым по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

В июле 2019 года турецкий клуб «Фенербахче» согласовал с «Эстеглялем» трансфер Саядманеша, который составил 850 000 долларов США. Иранский нападающий подписал с «Фенербахче» пятилетний контракт. 2 сентября 2019 года он отправился в аренду в «Истанбулспор», выступающий в Первой лиге Турции, втором по значимости дивизионе чемпионата страны, сроком до конца сезона 2019/20. 5 октября 2019 года он дебютировал за «Истанбулспор» в матче против «Кечиоренгюджю».