Российский чиновник: визит Пезешкиана в Россию устранил барьеры в торговле

1. Как вы оцениваете результаты визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву и его встречи с президентом и премьер-министром России?



Визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву стал важным шагом в укреплении стратегического партнерства между нашими странами. Встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным подтвердили обоюдное стремление к углублению сотрудничества в ключевых областях, таких как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и высокие технологии.

Особенно важно, что стороны обсудили не только текущие проекты, но и долгосрочные перспективы взаимодействия. Например, были затронуты вопросы расширения использования национальных валют в расчетах, что является важным шагом для снижения зависимости от доллара и евро. Также обсуждались совместные усилия по преодолению санкционного давления, что особенно актуально для наших стран.

Этот визит подчеркнул, что Россия и Иран видят друг в друге не просто партнеров, но и стратегических союзников, готовых совместно решать глобальные вызовы.

Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эти инициативы, предоставляя российским и иранским компаниям финансовые и нефинансовые инструменты для развития и реализации совместных внешнеэкономических проектов.

Например, входящее в Группу РЭЦ, Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») оказывает помощь в страховании экспортных сделок. РОСЭКСИМБАНК (также входит в состав Группы РЭЦ) предоставляет кредитные возможности для своих клиентов в целях реализации совместных российско-иранских проектов, а также кооперационных проектов в третьих странах. Это особенно актуально с учетом расширения БРИКС+, что открывает перед российским бизнесом новые возможности на внешнем рынке.

Одним из главных направлений работы Российского экспортного центра является продвижение российских производителей под единым национальным брендом «Сделано в России». Эту программу мы реализуем с 2017 года.

Цель программы «Сделано в России» — популяризация известных российских брендов и товаров. Она направлена на подтверждение добросовестности отечественных производителей как надежных поставщиков качественной продукции, что способствует укреплению торговых связей.

Кроме того, задача РЭЦ, и моя, как Представителя в Иране - помочь компаниям из двух наших стран найти надежных партнеров, провести переговоры и дать им дополнительные возможности для старта взаимовыгодных, долгосрочных международных проектов.

Один из шагов по продвижению российских товаров – это запланированная на осень 2025 года ежегодная деловпая миссии российских товаров в сфере АПК и промышленности, под брендом «Сделано в России». Приглашаем к участию иранских партнеров.

2. Какое влияние окажет этот визит и подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном на развитие торговли между двумя странами и устранение существующих препятствий?



Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — это исторический момент, который открывает новые горизонты для двусторонней торговли. Документ создает прочную правовую основу для устранения барьеров, которые долгое время сдерживали рост товарооборота.

Одним из ключевых препятствий была сложность финансовых расчетов из-за санкций. Теперь стороны активно работают над созданием альтернативных механизмов, включая использование национальных валют и блокчейн-технологий. Это позволит значительно упростить платежи и снизить транзакционные издержки.

Кроме того, договор предусматривает гармонизацию таможенных процедур и стандартов, что ускорит движение товаров через границу. Например, уже сейчас обсуждаются проекты по созданию совместных логистических центров на границе Ирана и стран Евразийского союза.

В ближайшие годы мы ожидаем значительного роста товарооборота, особенно в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика и машиностроение.

Однако конкретные результаты будут зависеть от реализации договорённостей и усилий обеих сторон. В том числе и нашей работы.

3. Какие новые инициативы могут быть выдвинуты Ираном и Россией на повестку дня, воспользовавшись юридической силой Всеобъемлющего договора?



Всеобъемлющий договор предоставляет уникальную возможность для запуска новых амбициозных проектов, которые выходят за рамки текущих реалий и учитывают глобальные тренды и вызовы. Например, строительство транспортных коридоров, таких как МТК «Север-Юг», который свяжет Россию, Иран и Индию.

Кроме того, договор позволяет продолжить обсуждать актуальные и важные вопросы, связанные с таможенными процедурами, банковскими и денежными операциями, инвестиционными проектами.

Богатые ресурсы и тесное экономическое взаимодействие создают благоприятные условия для взаимодействия бизнеса России и Ирана. Важно активно искать новые области для сотрудничества, использовать преимущества обеих сторон, совместно обеспечивать стабильность и непрерывность производственных процессов, а также укреплять партнёрство в различных областях, что будет способствовать совместному росту экономик стран.

4. Какое влияние окажет реализация Соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским союзом на торговые обмены между Тегераном и Москвой?



Реализация Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Ираном и ЕАЭС станет мощным катализатором для роста товарооборота между Россией и Ираном. Это соглашение устранит тарифные барьеры для широкого спектра товаров, что сделает их более конкурентоспособными на рынках обеих стран.

Соглашение позволит развить тенденцию по замещению импорта из недружественных стран поставками во взаимной торговле.

Особенно выиграют сельскохозяйственный и промышленный секторы. Например, иранские фрукты, орехи и морепродукты станут более доступными для российских потребителей, а российские зерно, металлы и оборудование — для иранских.

Группа РЭЦ готова активно способствовать реализации соглашения, помогая бизнесу использовать новые возможности на благо экономик обеих стран. Как приоритет видим для себя поддержку российских компаний, исходя из тех возможностей, которые предоставляет данное соглашение.

В прошлом году у российских компаний, которые продолжают или начали работать в Иране появилось свое «единое окно» поддержки. Открытие в 2024 году представительства Российского экспортного центра в Тегеране позволило усилить координацию бизнеса двух стран и придать импульс совместным проектам в таких областях, как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, технологии и энергетика.

Мы приложим все усилия, чтобы компании, получив полную информационную и консультационную поддержку РЭЦ, могли занять расширяющиеся ниши. С радостью можем заявить, что с выстроенной Группой РЭЦ банковской инфраструктурой и открытием представительства в Иране выход на иранский рынок стал для российского бизнеса доступнее и проще.

Кроме того, ССТ создаст благоприятные условия для развития совместных производств.

5. Каков подход России к третьей специализированной выставке по торговле с Евразией в Тегеране?

Российские компании, российский бизнес стремится активно развивать и укреплять экономические связи с партнерами из ЕАЭС. Это важная составляющая внешнеэкономической стратегии страны, направленной на расширение рынков сбыта для российских товаров и услуг, а также на привлечение инвестиций и передовых технологий.

Участие российских компаний в таких мероприятиях, как III Международная выставка «Евразия» это прежде всего возможность демонстрации наших отечественных высококачественных товаров и услуг, а также платформа для установления и укрепления деловых контактов, обсуждения и заключения новых торговых соглашений и контрактов

с евразийскими странами. Это хороший повод российским компаниям для поиска новых возможностей для экспорта. Как Представительство РЭЦ в Иране мы готовы помочь и выступить связующим звеном между российскими и иранскими контрагентами, а также компаниями из других стран ЕАЭС в интересах развития торгово-экономического сотрудничества (из 17 наших зарубежных точек, Представительства РЭЦ есть во всех странах членах ЕАЭС, а также Узбекистане).

В целом, визит президента Ирана в Москву и подписание Всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве открывают новые возможности для углубления сотрудничества между Россией и Ираном. Российский экспортный центр (РЭЦ) играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя финансовые и нефинансовые инструменты для поддержки экспортеров и импортеров. Продвижение зонтичного бренда «Сделано в России» также способствует укреплению позиций российских товаров на иранском рынке, повышая их узнаваемость и доверие со стороны потребителей.

Мы уверены, что совместные усилия России и Ирана при поддержке таких институтов, как РЭЦ, позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, создавая прочную основу для долгосрочного сотрудничества.