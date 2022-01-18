Международный судья Ирана будет судить CAFA2022

Мероприятие пройдет в Таджикистане, сообщил ИРНА глава футбольного комитета Северного Хорасана Хосейн Джафарзаде.

Он добавил, что в мероприятии примут участие Иран, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Согласно официальному веб-сайту CAFA: «Чемпионат Центральной Азии по футболу каждые два года организует широкий спектр соревнований для определения чемпиона Центральной Азии по футболу, а первое соревнование было проведено в 2013 году.

Цель CAFA — развивать и укреплять игру в футбол, поднимая его стандарты в регионе до высшего мирового уровня и играя ведущую роль в Азии.