18 янв. 2022 г., 21:00
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News Code: 84618521
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Международный судья Ирана будет судить CAFA2022

Международный судья Ирана будет судить CAFA2022

Тегеран, 18 января, ИРНА - Иранский международный арбитр Захра Рахими будет судить CAFA2022, который пройдет 19-29 января.

Мероприятие пройдет в Таджикистане, сообщил ИРНА глава футбольного комитета Северного Хорасана Хосейн Джафарзаде.

Он добавил, что в мероприятии примут участие Иран, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Согласно официальному веб-сайту CAFA: «Чемпионат Центральной Азии по футболу каждые два года организует широкий спектр соревнований для определения чемпиона Центральной Азии по футболу, а первое соревнование было проведено в 2013 году.

Цель CAFA — развивать и укреплять игру в футбол, поднимая его стандарты в регионе до высшего мирового уровня и играя ведущую роль в Азии.

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