17 февр. 2025 г., 11:22
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Новости ID: 85753535
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ХАМАС: угрозы не принесут врагу никаких достижений

17 февр. 2025 г., 11:22
Новости ID: 85753535
ХАМАС: угрозы не принесут врагу никаких достижений

Тегеран, 17 февраля, ИРНА – В процессе переговоров, как и на поле боя, инициатива находится в руках палестинского народа и движения Сопротивления, а угрозы не принесут врагу никаких достижений. Об этом заявил в интервью корреспонденту ИРНА представитель Исламского движения сопротивления Палестины (ХАМАС) Абдель Латиф аль-Кануа.

«Оккупанты не добились ни одной из своих целей в ходе войны в Газе и потерпели поражение. Сопротивление не сломлено, пленные противника не освобождены, и палестинский народ не покинул свою землю», - сказал представитель ХАМАС.

Как отметил аль-Кануа, Сопротивление по-прежнему обладает множеством козырей, одним из которых являются пленные противника. «Помимо военной мощи Сопротивления, широкий консенсус палестинского народа вокруг оси Сопротивления, а также поддержка и содействие народа борцам являются другими ключевыми факторами, способствующими срыву заговоров врага», - добавил он.

Отметив, что, несмотря на убийства, разрушения и преступления, враг за 15 месяцев так и не смог достичь своих целей, представитель движения подчеркнул, что ни палестинский народ, ни Сопротивление не позволят врагу добиться угрозами того, чего он не смог достичь в ходе войны. «Угрозы Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа, а также психологическое давление на палестинский народ и блокада не принесут врагу никаких достижений», - заключил он.

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