ХАМАС: угрозы не принесут врагу никаких достижений

«Оккупанты не добились ни одной из своих целей в ходе войны в Газе и потерпели поражение. Сопротивление не сломлено, пленные противника не освобождены, и палестинский народ не покинул свою землю», - сказал представитель ХАМАС.

Как отметил аль-Кануа, Сопротивление по-прежнему обладает множеством козырей, одним из которых являются пленные противника. «Помимо военной мощи Сопротивления, широкий консенсус палестинского народа вокруг оси Сопротивления, а также поддержка и содействие народа борцам являются другими ключевыми факторами, способствующими срыву заговоров врага», - добавил он.

Отметив, что, несмотря на убийства, разрушения и преступления, враг за 15 месяцев так и не смог достичь своих целей, представитель движения подчеркнул, что ни палестинский народ, ни Сопротивление не позволят врагу добиться угрозами того, чего он не смог достичь в ходе войны. «Угрозы Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа, а также психологическое давление на палестинский народ и блокада не принесут врагу никаких достижений», - заключил он.