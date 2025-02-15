Увеличение товарооборота Ирана с соседними государствами на 19%

Рухолла Латифи в своем заявлении отметил, что за 9 месяцев иранского календарного года (начался 20 марта 2024 года) было осуществлено обмена 93 миллиона 566 тысяч 462 тонны несыревых неэнергетических товаров на сумму 59 миллиардов 656 миллионов 707 тысяч 995 долларов. Это составляет 59,2% от общего веса и 57,5% от общего внешнеэкономического оборота Ирана за указанный период.

Латифи также подчеркнул, что объем экспорта из Ирана в 15 соседних стран достиг 75 миллионов 378 тысяч 256 тонн на сумму 29 миллиардов 780 миллионов 842 тысячи 383 доллара. Эти результаты демонстрируют рост на 24% по весу и на 28% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он подчеркнул, что доля несыревого неэнергетического экспорта в соседние страны составляет 59,2% по весу и 62,4% от общей стоимости экспорта Ирана за десять месяцев. Эти данные подчеркивают стратегическую важность соседних рынков для иранской экономики и указывают на потенциал дальнейшего роста в области внешнеэкономической деятельности.